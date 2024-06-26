«Доктор сказал, что мои футбольные дни закончились». Начо мог завершить карьеру в 12 лет

Начо Фернандес провел в «Реале» уже 23 года. Защитник-ветеран может похвастаться 26 титулами в «сливочной» футболке — рекорд, который под силу повторить только Луке Модричу.

Всего три недели назад Начо привел свою команду к 15-му титулу в Лиге чемпионов.

Представьте себе, что всего этого могло бы и не случиться... и все из-за диабета. Этот тяжелый диагноз врачи поставили юному футболисту, когда ему было всего 12 лет.

«Я должен был поехать на турнир с «Мадридом», но мне пришлось его пропустить, потому что я плохо себя чувствовал», — вспоминал позже игрок.

«Я пошел к врачу, не к эндокринологу. Он сказал мне, что мои футбольные дни закончились. В те выходные мне было очень тяжело».

«Три дня спустя я посетил доктора Рамиреса, который стал моим постоянным эндокринологом и которого я очень полюбил. Он сказал мне полную противоположность: футбол для меня ни в коем случае не закончился. На самом деле, я должен продолжать играть, потому что физические упражнения очень важны. В тот понедельник моя жизнь началась заново».

«Конечно, это сложно, потому что приходится заботиться о себе в три раза больше, чем обычному человеку, но я думаю, что это тоже помогает. Нужно больше следить за своим питанием и отдыхом, всегда приходится носить с собой инсулин».

«Мне повезло, что все под контролем. Как я уже сказал, это делает меня более ответственным человеком, я усерднее забочусь. Я знаю, что это на всю оставшуюся жизнь».