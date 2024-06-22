Йоро назвал пятерку мечты. Это его хочет «Реал» в защиту

Лени Йоро - одна из главных фигур летнего трансферного окна. 18-летним защитником «Лилля» интересуются несколько топ-клубов, включая «Реал Мадрид» и «Ливерпуль».

Француза попросили назвать лучшую команду из пяти человек, в его ответе сразу две легенды защиты «Мадрида» десятых:

«Пятерка моей мечты? Рамос, Марсело, Канте, Мбаппе и Неймар».

«Серхио Рамос всегда меня впечатлял. У меня был шанс сыграть против него, когда он был в «ПСЖ». Он был не в расцвете сил, но когда я смотрел его в прайме, когда он был моложе, пффф. Это было безумие», — сказал Йоро.