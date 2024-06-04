🔥 «За 16-м титулом!» Реакция игроков и фанатов «Реала» на подписание Мбаппе

Футболисты «Реала» тепло приветствовали Килиана Мбаппе.

Тибо Куртуа был одним из первых, кто отреагировал на долгожданное подписание королевского клуба.

«Добро пожаловать в твой новый дом, Килиан Мбаппе», - написал бельгиец.

Эдер Милитао намекнул на 16-й титул Лиги чемпионов: «Идём за 16-м».

Федерико Вальверде отреагировал эмодзи с бомбой 💣.

Орельен Тчуамени также поскупился на слова, зато выложил сразу три смайлика.

Виниcиус отреагировал эмодзи с часами, намекая на долгожданный трансфер француза.

Джуд Беллингем ограничился без слов, выложив звёздную обложку.

Реакция фанатов.

💭 «Теперь непобедимый рекорд будет побит в следующем сезоне!»

💭 «Добро пожаловать домой».

💭 «Между бразильцами и французами нет никаких проблем. Только командная работа, любовь и химия. Ждем трофеи».

💭 «Плохо, что он не забьет гол с передачи Крооса».

💭 «Какое счастье быть мадридистой».

Ох... Что же нас ждёт в следующем сезоне.