🔥 «За 16-м титулом!» Реакция игроков и фанатов «Реала» на подписание Мбаппе
Футболисты «Реала» тепло приветствовали Килиана Мбаппе.
Тибо Куртуа был одним из первых, кто отреагировал на долгожданное подписание королевского клуба.
«Добро пожаловать в твой новый дом, Килиан Мбаппе», - написал бельгиец.
Эдер Милитао намекнул на 16-й титул Лиги чемпионов: «Идём за 16-м».
Федерико Вальверде отреагировал эмодзи с бомбой 💣.
Орельен Тчуамени также поскупился на слова, зато выложил сразу три смайлика.
Виниcиус отреагировал эмодзи с часами, намекая на долгожданный трансфер француза.
Джуд Беллингем ограничился без слов, выложив звёздную обложку.
Реакция фанатов.
💭 «Теперь непобедимый рекорд будет побит в следующем сезоне!»
💭 «Добро пожаловать домой».
💭 «Между бразильцами и французами нет никаких проблем. Только командная работа, любовь и химия. Ждем трофеи».
💭 «Плохо, что он не забьет гол с передачи Крооса».
💭 «Какое счастье быть мадридистой».
Ох... Что же нас ждёт в следующем сезоне.