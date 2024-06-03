Традиции нарушать нельзя📸: Анчелотти повторил легендарное фото во время празднования победы в ЛЧ

Во время празднования 15-го кубка Лиги чемпионов Карло Анчелотти повторил ставшую уже легендарной фотографию 2022 года, сделанную после завоевания Десимокуарты. Компанию ему снова составили Давид Алаба, Камавинга, Винисиус, Родриго и Милитао.

Карло был одним из самых активных участников праздника, прошедшего в воскресенье. Он танцевал и шутил рядом со своими футболистами. А тысячи собравшихся на улицах болельщиков активно его поддерживали

.