Знакомьтесь с девушкой Арды Гюлера - она тоже спортсменка

Ходят слухи, что Арда Гюлер встречается с турецкой красавицей Дуру Найман.

Дуру была замечена с Гюлером, когда он впервые приземлился в Мадриде, чтобы подписать шестилетний контракт с Королевским клубом.

На кадрах с презентации Арды в «Мадриде» 18-летняя Дуру сидела рядом с его родителями.

19-летний Гюлер почти ничего не публикует о своей личной жизни в социальных сетях, но Дуру — один из 474 человек, на которых он подписан в Инстаграме.

Девушка Гюлера тоже спортсменка, она занимается баскетболом.