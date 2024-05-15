Знакомьтесь с девушкой Арды Гюлера - она тоже спортсменка
Ходят слухи, что Арда Гюлер встречается с турецкой красавицей Дуру Найман.
Дуру была замечена с Гюлером, когда он впервые приземлился в Мадриде, чтобы подписать шестилетний контракт с Королевским клубом.
На кадрах с презентации Арды в «Мадриде» 18-летняя Дуру сидела рядом с его родителями.
19-летний Гюлер почти ничего не публикует о своей личной жизни в социальных сетях, но Дуру — один из 474 человек, на которых он подписан в Инстаграме.
Девушка Гюлера тоже спортсменка, она занимается баскетболом.