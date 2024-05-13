Андрей Лунин согласился продлить контакт с «Реалом» - будет бороться за место основного вратаря

По данным Релево, Андрей Лунин устно согласился подписать новый контракт и остаться в «Реале» по окончании сезона.

Украинский вратарь решил принять предложение «сливочных» о новом пятилетнем контракте до 2029 года. Об этом объявят официально после того, как будут согласованы все детали, и Андрей подпишет контракт.

Лунин также получит значительное повышение зарплаты за впечатляющую игру в воротах «Мадрида» в отсутствие Тибо Куртуа.

Руководители «Реала» очень довольны 25-летним футболистом в этом сезоне. Они хотели договориться о новом соглашении, чтобы избежать интереса со стороны других клубов.

Лунин согласился бороться за позицию основного вратаря с Тибо Куртуа. Он понимает, что бельгиец, скорее всего, выйдет в старте в финале Лиги чемпионов вместо него, но готов к предстоящим испытаниям.

Андрей понимает, что впереди у «Реала» много турниров. В их число входят Суперкубок Испании и новый Клубный чемпионат мира по футболу, и он уверен, что получит шансы, несмотря на Куртуа.

В этом сезоне Лунин провел 30 матчей во всех турнирах за «Реал Мадрид», сохранив в 12 из них ворота «сухими».