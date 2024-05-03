«Палмейрас» Эндрика вырвал победу на 98-й, но победный гол забил другой суперталант - его уже ждут в «Челси»

Эндрик пока не забивает.

Матч с «Ботафого» вышел на редкость драматичным - хозяева вышли вперед на 57-й минуте, но на 90-й гости счет сравняли. Победу на 98-й добавленной минуте вырвал 17-летний Эстеван.

Контракт Эстевана с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года, ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести форварда. В ближайшее время лондонцы предложат за 17-летнего игрока юношеской сборной Бразилии 30 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов.

Эндрик не забил, но был очень близок - мяч после его удара угодил в штангу.