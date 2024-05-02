«Какого черта!». Реакция Мюллера на гол Винисиуса попала на камеру

Винисиус оформил дубль и вырвал ничью 2:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Бразилец вывел «Реал» вперед на 24-й минуте. Тони Кроос получил мяч и сделал невероятную передачу, которой не мог не воспользоваться Вини.

Никто из игроков «Баварии» не смог оказать ему сопротивления, Винисиус спокойно пробил мимо беспомощного Мануэля Нойера.

Камера поймала недовольство Томаса Мюллера. Немец отчетливо произнес: «Какого черта».

Во втором тайме за 4 минуты «Бавария» организовала два гола и вышла вперед, но Вини снова выручил свою команду, заработав и реализовав пенальти в концовке матча. Ответная игра состоится 8 мая.