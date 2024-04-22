Почетные гости на класико: Новак Джокович и Том Брэди пришли подержать «Реал Мадрид»

Легендарные спортсмены – теннисист Новак Джокович, рекордсмен по победам в турнирах Большого Шлема (24), и Том Брэди, самый титулованный игрок в американский футбол, а также действующий чемпион Уимблдона теннисист Карлос Алькарас и актер Энди Гарсия вчера посетили «Сантьяго Бернабеу», чтобы посмотреть класико с трибуны для почетных гостей в компании Флорентино Переса.

Том Брэди даже спустился в раздевалку после матча, чтобы поздравить «сливочных» с победой.