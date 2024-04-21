Почему и какую жвачку всегда жует Анчелотти? Даже предлагал ее болельщикам
Быть главным тренером мадридского «Реала» - очевидно, огромный стресс. Однако Карло Анчелотти всегда выглядит невозмутимым, элегантно стоя на боковой линии с поднятой бровью.
Как ему это удается?
Любому тренеру важно найти способы борьбы со стрессом, и для Карло это... мятная жвачка. Она всегда с ним - а однажды Анчелотти даже предлагал ее болельщикам с первых рядов.
Давно прошли времена, когда тренеры могли небрежно затянуться сигаретой, отдавая при этом тактические указания.
Запрет ФИФА 2003 года на курение в технических помещениях заставил тренеров искать альтернативные методы сохранения самообладания, и именно здесь на помощь Карло пришла жевательная резинка.
Итальянец признавался, что обычно требуется больше дюжины таких жевательных резинок, чтобы они на него подействовали.
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