Андрей Лунин о серии пенальти: «Я знал, куда будет бить Ковачич»

Андрей Лунин сыграл решающую роль в четвертьфинале Лиги чемпионов – украинский голкипер помог «Мадриду» обойти «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти.

Украинец совершил восемь сэйвов за 120 минут игры и добавил еще два в серии пенальти, в которой «сливочные» выиграли со счетом 4:3.

Выступая после игры, Андрей сказал: «Я вымотан! Игра? Мы выиграли по пенальти. Я знал, куда будет бить Ковачич. Я самый счастливый человек в мире. Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает».

Напомним, что перед серией 11-метровых ударов Кепа Аррисабалага, игравший с Матео Ковачичем в «Челси», подсказал Лунину, как бьет пенальти хорват.