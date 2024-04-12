«Это сложнее, чем кажется». Куртуа поддержал Лунина после ошибки в матче с «Сити»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал гол, пропущенный его одноклубником Андреем Луниным от Бернарду Силвы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).

«Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его невозможно остановить», — сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что этот гол не повлиял на желание «Реала» продлить контракт с украинским голкипером.

Текущее соглашение «Мадрида» с Луниным действует до 30 июня 2025 года. Стороны ведут переговоры о продлении еще на 2 года.