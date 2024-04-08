Родриго мог перейти в «Ливерпуль» в 2017 году. Гоэс объяснил, почему отказал «красным»

Родриго рассказал, что в 2017 году он почти перешел в «Ливерпуль». «Красные» были близки к договору с «Сантосом» о трансфере вингера за 3 млн евро, но в итоге Гоэс остался в Бразилии еще на два года.

В интервью Guardian бразилец объяснил, почему отказал команде Клоппа:

«Мы не заключили сделку, потому что я этого не хотел. Я хотел остаться в «Сантосе», хотя предложение было очень выгодным. Путь, который они [«Ливерпуль»] мне обещали, также был бы очень полезен для моей карьеры. Я собирался закончить учебу в Англии, чтобы подготовиться к выступлению в европейском футболе.

Я всегда мечтал играть в Европе. Все было очень хорошо, но мое желание говорило само за себя. Я хотел остаться в «Сантосе» и войти в историю клуба. И вот что произошло: я смог осуществить свою мечту и играть за «Сантос». Но это правда, я чуть не перешел в «Ливерпуль».

Бразилец покинул «Сантос» летом 2019 года, став игроком «Мадрида». Сумма трансфера составила 45 млн евро.

Родриго играет на «Бернабеу» почти пять лет. Вингер провел за «королевский клуб» 207 матчей во всех турнирах, он забил 52 гола и отдал 40 ассистов. В ноябре прошлого года он продлил соглашение с «Мадридом» до лета 2028 года.

Вместе с «Реалом» он трижды становился обладателем Кубка Испании и дважды – чемпионом страны. Не будем забывать о Суперкубке УЕФА и победе в Лиге чемпионов.

Как бы сложилась карьера Гоэса, если бы в 2017 году он принял предложение «Ливерпуля»?