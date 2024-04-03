«Реал» нацелился на 18-летнего ЦЗ из Лиги 1 - он восхищается Рамосом и отказывается продлевать контракт

Мадридский «Реал» считает Лени Йоро талантом поколения и хочет подписать молодого защитника из «Лилля» этим летом.

«Лилль» неоднократно предлагал юноше новый контракт, но тот каждый раз отказывался. В связи с тем, что его действующее соглашение истекает в 2025 году, французский клуб готовится к тому, что ему придется продать Йоро в ближайшее окно.

18-летний игрок является большим поклонником Серхио Рамоса. «Лучшие центральные защитники, которых я видел в Лиге 1? Номер 1 - Серхио Рамос. Невероятный защитник, который вдохновлял многих молодых игроков, таких как я, когда я был маленьким», - сказал Йоро.