«Это не моя проблема, а тренера». Родриго спросили, как изменится его роль с приездом Мбаппе
Несмотря на впечатляющую победу «Реала» над «Бильбао» со счетом 2:0, испанским журналистам каким-то образом снова удалось увести разговор в сторону Килиана Мбаппе.
Родриго, дважды поразившего ворота соперника в воскресенье, завалили вопросами о возможном переезде француза на «Бернабеу» и о том, как это может повлиять на его роль в команде.
Бразилец остался профессионалом и ответил на вопрос самым холодным образом:
«Мбаппе в Мадрид? Я доверяю вам в этом вопросе, вы всегда знаете лучше. Я не знаю, что происходит.
Где он будет играть в следующем сезоне и буду ли я сидеть на скамейке запасных, если он придет? Это не моя проблема. Это будет проблема тренера. Я сосредоточен только на «Реале».
Я очень рад, что забил сегодня, но еще больше я рад возвращению [Эдера] Милитао».
В этом сезоне Родриго забил 15 голов и отдал восемь голевых передач в 41 матче.