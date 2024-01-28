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«Играть за эту команду – мечта»: Тчуамени высказался о критике в свой адрес

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Орельен Тчуамени продемонстрировал свои качества и универсальность в матче с «Лас-Пальмас» в 22-м туре Ла Лиги. Француз забил важный гол, подарив «Мадриду» победу.

В этом сезоне Тчуамени часто критикуют. Полузащитник признает свои ошибки, но хочет получать чуть больше поддержки:

«Да, я мог сыграть лучше в моменте с пропущенным голом в кубковом матче против «Атлетико», но я не хочу, чтобы люди сомневались в моем менталитете. Когда мы играли с «Барселоной» в начале этого сезона, я с травмой провел матч до конца. Послушайте, такое может случиться, в «Реале» могут критиковать, но это не имеет значения. Я всегда говорю, что играть за эту команду – мечта».

На вопрос о своей любимой позиции француз ответил:

«Вы знаете, какую позицию я предпочитаю, но если я могу помочь, мне все равно, где играть. Я предпочитаю полузащиту, но если мне придется играть в обороне, я выложусь полностью, а это самое главное. Играть в центре защиты – это совсем другое, но важно постоянно учиться».

Как вы оцениваете игру Орельена в этом сезоне?

1 комментарий
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Тчуамени абсолютно прав!!! ¡HALA MADRID!🏆🤍🤍🤍🔥🔥🔥
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