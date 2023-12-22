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«Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 92-й минуте: тренер соперников буквально сошел с ума и начал все крушить

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Досталось даже собственным игрокам.

«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 17 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 14 побед и трижды сыграла вничью.

Прошлым вечером команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги победный гол был забит на 2-й добавленной минуте ко второму тайму, что свело с ума тренера хозяев Луиса Гарсию.

3 комментария
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И Карло который просто бровь поднял )
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Эка его колбасит)))
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да, да, не получилось в автобус, вот беда.
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