«Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 92-й минуте: тренер соперников буквально сошел с ума и начал все крушить

Досталось даже собственным игрокам.

«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 17 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 14 побед и трижды сыграла вничью.

Прошлым вечером команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги победный гол был забит на 2-й добавленной минуте ко второму тайму, что свело с ума тренера хозяев Луиса Гарсию.