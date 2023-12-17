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Кроос еще может выступить за сборную? Нагельсманн порассуждал о перспективе вызова 33-летнего полузащитника

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Тот, кто нужен страдающей Германии?

Юлиан Нагельсманн подумывает о том, чтобы вернуть Тони Крооса в сборную к Евро-2024.

Полузащитник покинул национальную команду после вылета Германии из 1/8 Евро-2020. Он объяснил свое решение тем, что хочет сосредоточиться на «Реале» и своей семье. С тех пор Тони ни разу не упоминал о желании вернуться, но Нагельсманн был бы рад такому развитию событий.

«Интересная мысль», — сказал Нагельсманн в интервью SportStudio ZDF, когда его спросили о перспективах возвращения Крооса в команду.

«Моя работа — думать обо всех немецких игроках. Я общался с Тони задолго до моего прихода в «Баварию» и обменивался с ним идеями. В «Мадриде» он чувствует себя исключительно хорошо, он там один из королей.

Он честно высказывает свое мнение по многим вопросам. Мне всегда очень интересно с ним пообщаться. Я часто обсуждаю с ним футбол, и я говорил ему, что, пока у него есть немецкий паспорт, я готов вызвать его, если он будет показывать свою лучшую игру.

Я думаю, что играть на Евро дома — привлекательная перспектива для всех немецких игроков. Все будет зависеть от него, его выступлений и других игроков».

Кроос был важным членом немецкой сборной с 2010 по 2021 год, в составе которой он завоевал звание чемпиона мира в 2014 году. Тогда же он и думал уйти из национальной команды, но Йоахим Лев уговорил его остаться.

Может, он действительно захочет вновь надеть форму бундестим, чтобы сыграть летом в Германии?

2 комментария
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Еще много что может дать такой Германии тони
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Пусть лучше концентрируется только на клубном футболе. Кроос Мундиаль уже выиграл, легенда сборной. А возвращаться, чтобы в случае неудач его также называли один из главных виновников не стоит, проходил уже это.
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