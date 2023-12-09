К медиалиге Крооса присоединится его товарищ по «Мадриду». Участие этого игрока в турнире анонсировали связанным с ним мемом
Тони Кроос еще не закончил игровую карьеру, но уже стал основателем футбольного турнира. Летом 2024 года в Германии появится The Icon League («Лига Кумиров») – медиалига, которую полузащитник создал вместе с блогером Eligella.
Первым к проекту присоединился немецкий рэпер Luciano.
Анонсировать вторую команду, которая примет участие в проекте, решили таинственно. В соцсетях «Лиги Кумиров» появилось загадочное видео с белым стулом.
Конечно, поклонники «Мадрида» сразу нашли ответ на эту задачку со звездочкой. Белый стул – отсылка на Алабу.
В 2022 году Давид поднял над головой раскладной стул, отмечая хет-трик Бензема в ворота «ПСЖ». Следующие победы и трофеи австриец тоже праздновал со стулом в руках.
Действительно, следующим летом команда Алабы примет участие в немецкой медиалиге.
Тут напрашивается сравнение с Пике и его успешной Кингс Лигой. Весной финал испанской медиалиги собрал на «Камп Ноу» почти 93 тысячи болельщиков.
Сумеет ли Кроос повторить успех Пике?