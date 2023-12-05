После чемпионата мира 2014 года в Бразилии «Реал» заплатил 75 миллионов евро, чтобы подписать Хамеса Родригеса из «Монако», но не все было так просто.

«Меня хотели заполучить «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Обе команды пришли с более серьезными предложениями, чем «Мадрид», – вспоминает Родригес на своем Twitch-канале.

«Флорентино Перес позвонил мне и попытался убедить: «Чего ты хочешь – денег или славы?» Я ответил ему, что хочу славы. Он ответил: «Ну что ж, решено!». Я хотел играть в «Реале». Ничто не сравнится с «Реалом», – добавил Родригес.

Колумбиец действительно обрел славу в «Мадриде»: в 2016 и 2017 годах он выиграл Лигу чемпионов. Он также дважды выиграл Ла Лигу – в 2017 и 2020 годах. Хамес провел 125 матчей за «Реал», забив 37 голов и отдав 42 результативные передачи.

Несмотря на трудности в «Мадриде», которые привели его к аренде в «Баварию», именно в «Реале» он добился наибольшего успеха в карьере.