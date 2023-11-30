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📸Нико Пас принес «Мадриду» победу над «Наполи». Камера выхватила реакцию семьи игрока на победный гол

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Не сдержали эмоций.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 19-летний хавбек «Мадрида» Нико Пас вышел на замену и забил победный гол в ворота «Наполи» (4:2). Это первый мяч аргентинца за первую команду.

Позже сам игрок в инстаграме поделился фотографией, на которой его мама и младшая сестра плачут от радости на трибунах «Сантьяго Бернабеу».

После матча главный тренер Карло Анчелотти прокомментировал игру молодого футболиста: «Он сделал то, чего все ожидали. Для него эта ночь особенная. Он игрок будущего «Мадрида», потому что обладает всеми качествами, которыми должен обладать игрок, входящий в состав клуба. В трудные времена он то, что нам нужно».

Сам Нико Пас не скрывал эмоций: «Это мечта! Я не знаю, как так получилось. Я просто ударил его [мяч], и он оказался в сетке. Я схожу с ума. Академия «Реала» − одна из лучших в мире, если не лучшая. Я так, так горжусь».

Большое количество футболистов «Мадрида» после матча восхитились игрой юного хавбека.

В «Мадриде» выбыло сразу несколько ведущих игроков − Лука Модрич, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Очевидно, что это шанс для Нико Паса доказать, что он уже готов играть в основе.

5 комментариев
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Талантливый парень, надеюсь анчи еще выпустит его в этом сезоне
+17
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+17
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Успехов парню )
+12
0
+12
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Папе Карло можно писать книги по мотивации и психологии..)
+3
0
+3
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я думал он испанец
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0
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Нико Пас составил бы отличную связку с Габиголом
0
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