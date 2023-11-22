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На горизонте возник новый вариант на замену Анчелотти в «Мадриде». Он считает Месси лучшим в истории 🐐

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Последние годы работает с аргентинцем.

Аргентинский тренер Лионель Скалони, выигравший вместе со сборной Аргентины чемпионат мира, рассматривается в качестве замены Карло Анчелотти в «Мадриде».

После победы над Бразилией специалист намекнул, что может уйти из команды. Он сказал следующее: «Я хочу немного подумать, потому что этой команде нужен тренер, который обладает всей возможной энергией. На этот раз мне есть над чем поразмыслить. Это не прощание, но ставки высоки».

Испанское издание SPORT утверждает, что решение Скалони заинтересовало руководство «королевского клуба». «Мадрид» в поисках потенциального преемника Анчелотти и видят в аргентинце подходящий вариант.

Возможный приход Лионеля Скалони может не понравиться некоторым болельщикам «Мадрида», так как у аргентинца крайне теплые отношения с Лионелем Месси. Однажды тренер заявил, что Месси − лучший в истории, а работать с ним − привилегия и честь.

Несмотря на новый слух, самым вероятным кандидатом на замену Карло Анчелотти называют Хаби Алонсо из «Баейра».

4 комментария

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vfhmsqqp7v
Большего бреда спортс еще не писал
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Real_v_dushe
Чушь, придуманная журналистами для привлечения аудитории. Скалони - этт не тренер. Сборная - это детский сад в сравнении с клубной работой.
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Роман
Ответ vfhmsqqp7v
Большего бреда спортс еще не писал
Видно, что семилетний фанат статью состряпал, посмотреть, а что взрослые скажут.
+1
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