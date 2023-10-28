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Ох, у «Реала» новая травма ключевого игрока. Сколько матчей он пропустит?

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Футбол Футбол

Орельен Тчуамени получил травму во время матча с «Барселоной» (2:1). В результате этого француз, как ожидается, выбыл из строя примерно на два месяца. Мадридский «Реал» подтвердил травму игрока.

Aurelien Tchouameni claims one area of Real Madrid's squad is 'best in the world'

Тчуамени пропустит много ключевых матчей:

против «Райо Вальекано» (5 ноября)

против «Браги» (8 ноября)

против «Валенсии» (11 ноября)

против «Кадиса» (26 ноября)

против «Наполи» (29 ноября)

против «Гранады» (3 декабря)

против «Реал Бетис» (10 декабря)

против «Унион Берлин» (12 декабря)

против «Вильярреала» (17 декабря)

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