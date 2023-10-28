Неразбериха в защите. Неудача Беллингема и ошибка Алабы позволили Гюндогану открыть счет в класико

Быстрый гол в класико.

В первом класико сезона между «Барселоной» и «Мадридом» хозяева открыли счет уже на 6 минуте. После неудачной игры «сливочных» в защите Илкай Гюндоган спокойно разобрался с Кепой Аррисабалагой.

Ферран Торрес пытался отдать пас, но попал в выставленную ногу Джуда Беллингема. Для англичанина получилось все очень неудачно, так как касание отрезало Гюндогана от всей защиты «Мадрида».

Единственный, кто мог спасти положение, стал Давид Алаба. Однако он проморгал момент, его подкат хоть и достиг мяча, но попал в Гюндогана. Немцу оставалось только пробить мимо Кепы, что он и сделал.

«Барселона» могла забить второй мяч, но Кепа среагировал на удар Фермина Лопеса − спасла штанга.