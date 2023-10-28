Говорит Мадрид
Блог

Неразбериха в защите. Неудача Беллингема и ошибка Алабы позволили Гюндогану открыть счет в класико

Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Реал Мадрид Реал Мадрид
Давид Алаба Давид Алаба
Ла Лига Ла Лига
Класико Класико
Футбол Футбол

Быстрый гол в класико.

В первом класико сезона между «Барселоной» и «Мадридом» хозяева открыли счет уже на 6 минуте. После неудачной игры «сливочных» в защите Илкай Гюндоган спокойно разобрался с Кепой Аррисабалагой.

Ферран Торрес пытался отдать пас, но попал в выставленную ногу Джуда Беллингема. Для англичанина получилось все очень неудачно, так как касание отрезало Гюндогана от всей защиты «Мадрида».

Единственный, кто мог спасти положение, стал Давид Алаба. Однако он проморгал момент, его подкат хоть и достиг мяча, но попал в Гюндогана. Немцу оставалось только пробить мимо Кепы, что он и сделал.

«Барселона» могла забить второй мяч, но Кепа среагировал на удар Фермина Лопеса − спасла штанга.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Это не Алабы косяк, а того кто срезал (мне показалось, что это был Тчуамени)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gayrat Sultonov
Алабе лучше на скамейке ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий