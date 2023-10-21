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«Реал» надеется подписать Альфонсо Дэвиса за смехотворно низкую цену

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По данным Bild, "Реал Мадрид" надеется, что следующим летом им удастся подписать Альфонсо Дэвиса всего за 40 миллионов евро.

В следующем году цена канадца составит около 50 миллионов евро.

Сообщается, что Дэвис не планирует продлевать свой текущий контракт с мюнхенской «Баварией», срок действия которого истекает в июле 2025 года. Чтобы не потерять игрока бесплатно, баварцы, как ожидается, отпустят его по низкой цене следующим летом.

22-летний футболист является приоритетной целью главного скаута «Реала» Джуни Калафата. Кроме того, как сообщается, Дэвид Алаба пытается убедить игрока перейти в «белые».

Альфонсо Дэвис уже сделал 3 результативные передачи всего в 11 матчах за «Баварию» в этом сезоне.

 

1 комментарий

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Asker Nourusov
скоро "белых" не останется в Мадриде ))))
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