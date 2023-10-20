«Величайший клуб в мире»: Тчуамени красиво описал значимость «Мадрида»

Орельен Тчуамени считает «Реал» лучшим клубом в мире. Француз красиво описал ауру «сливочных». Его слова передает Фабрицио Романо:

«Мадрид» – величайший клуб в мире, 100%. Это часто повторяют, но величину «Мадрида» осознаешь по-настоящему, лишь когда оказываешься внутри клуба.

Ты ощущаешь, как эта сила буквально сносит тебя с ног, как только переступаешь порог».

23-летний полузащитник стал важной частью команды, хотя Анчелотти использует Орельена не на его родной позиции.

В этом сезоне он провел за «королевский клуб» 11 матчей, записав на свой счет один гол.

Как вам игра Тчуамени за «Мадрид»?