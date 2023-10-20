Говорит Мадрид
Блог

«Величайший клуб в мире»: Тчуамени красиво описал значимость «Мадрида»

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Орельен Тчуамени считает «Реал» лучшим клубом в мире. Француз красиво описал ауру «сливочных». Его слова передает Фабрицио Романо:

«Мадрид» – величайший клуб в мире, 100%. Это часто повторяют, но величину «Мадрида» осознаешь по-настоящему, лишь когда оказываешься внутри клуба.

Ты ощущаешь, как эта сила буквально сносит тебя с ног, как только переступаешь порог».

23-летний полузащитник стал важной частью команды, хотя Анчелотти использует Орельена не на его родной позиции.

В этом сезоне он провел за «королевский клуб» 11 матчей, записав на свой счет один гол.

Как вам игра Тчуамени за «Мадрид»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий