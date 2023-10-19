Арда Гюлер рассказал болельщикам, когда он вернется в игру

«Привет всем. Я много работаю, хочу набрать физическую форму и вернуться сильнее. В ноябре я выйду на поле и покажу свою настоящую игру», — заявил Арда Гюлер в эфире турецкого телеканала KAFA TV.

Юноша страдает от травм с момента своего прибытия из Фернабахче летом.

Первоначально «Реал» отвез его в США на предсезонку, но он не смог сыграть ни одного матча из-за мышечной травмы. Чтобы исправить проблему, ему пришлось перенести операцию.

К сожалению, в сентябре у юноши случился рецидив травмы, когда все думали, что он вернулся.

Гюлер пропустит Эль-Класико, но ожидается, что он вернется на решающие игры в ноябре. Кажется, худшее уже позади.