«В самом начале я знал, что Бензема останется. И я был счастлив, что буду находиться с ним в одной раздевалке», – сказал Хоселу журналистам.

«Когда Бензема ушел, я думал, что «Реал Мадрид» все равно подпишет другого форварда. Этот клуб всегда очень требователен и хочет привлечь лучших», – добавил он.

Многие ожидали, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе в последние дни летнего трансферного окна. Однако ни «сливочные», ни «ПСЖ» не сделали никаких шагов к соглашению.

В результате клуб решил, что в этом сезоне у него будет один чичтый нападающий, который перешел в «Реал» на правах аренды.