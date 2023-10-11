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«Я думал, они это сделают». Хоселу рассказал о решении «Реала», которое его удивило

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«В самом начале я знал, что Бензема останется. И я был счастлив, что буду находиться с ним в одной раздевалке», – сказал Хоселу журналистам.

«Когда Бензема ушел, я думал, что «Реал Мадрид» все равно подпишет другого форварда. Этот клуб всегда очень требователен и хочет привлечь лучших», – добавил он.

Многие ожидали, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе в последние дни летнего трансферного окна. Однако ни «сливочные», ни «ПСЖ» не сделали никаких шагов к соглашению.

В результате клуб решил, что в этом сезоне у него будет один чичтый нападающий, который перешел в «Реал» на правах аренды.

Real Madrid: Joselu, un perfil de futbolista que llevaba años sin pisar el Santiago Bernabéu | Marca

1 комментарий

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Mustang Shelby
да да, чичтый нападающий
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