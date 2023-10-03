🎥 Карвахаль преждевременно покинул тренировку «Реала». Сыграет ли Дани с «Наполи»?

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Мадрид» сразится с «Наполи».

«Сливочные» прибыли в Неаполь, где 2 октября произошло землетрясение. К счастью, никто из игроков не пострадал, но «королевский клуб» все же подготовил план эвакуации, если подземные толчки повторятся во время матча.

«Реал» ждало еще одно потрясение. Вечернюю тренировку команды раньше остальных покинул Карвахаль.

По данным некоторых источников, испанец повредил подколенное сухожилие.

Но травма вряд ли носит серьезный характер. Дани сможет принять участие в матче против «Наполи», утверждает Marca.

Напомним, из-за мышечной травмы Карвахаль пропустил встречи «Мадрида» с «Унионом» и «Атлетико». В игре с «Лас-Пальмас» защитник на поле также не появился.