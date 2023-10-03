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🎥 Карвахаль преждевременно покинул тренировку «Реала». Сыграет ли Дани с «Наполи»?

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В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Мадрид» сразится с «Наполи».

«Сливочные» прибыли в Неаполь, где 2 октября произошло землетрясение. К счастью, никто из игроков не пострадал, но «королевский клуб» все же подготовил план эвакуации, если подземные толчки повторятся во время матча.

«Реал» ждало еще одно потрясение. Вечернюю тренировку команды раньше остальных покинул Карвахаль.

По данным некоторых источников, испанец повредил подколенное сухожилие.

Но травма вряд ли носит серьезный характер. Дани сможет принять участие в матче против «Наполи», утверждает Marca.

Напомним, из-за мышечной травмы Карвахаль пропустил встречи «Мадрида» с «Унионом» и «Атлетико». В игре с «Лас-Пальмас» защитник на поле также не появился.

7 комментариев

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corazón blanco
Ответ инна витенберг
Ушёл потому что боится Хвичи
Только что официально объявили стартовый состав, Карвахаль будет противостоять Хвиче, не переживайте) и уж Карвахаль-то, опытнейший игрок, который всю жизнь играет против сильнейших футболистов планеты кого-то боится? Перестаньте.
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corazón blanco
Надеюсь, что Карвахаль примет участие в матче. На старте этого сезона Дани в шикарной форме и он необходим, как воздух Мадриду с учетом того, что еще и будет противостоять Хвиче.
+1
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V S
Ответ инна витенберг
Ушёл потому что боится Хвичи
😆😆😆😆😆
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V S
Ответ инна витенберг
Ушёл потому что боится Хвичи
😂😂😂😂😂. VS.
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V S
Ответ инна витенберг
Ушёл потому что боится Хвичи
😆😆😆😆😆. Хвича маленький,чтобы от него боялись.!!!. БS.
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