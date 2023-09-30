Говорит Мадрид
Блог

Беллингем открыл в себе Модрича. Хавбек «Мадрида» отдал пас в стиле звездного хорвата

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Лука Модрич Лука Модрич
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Применяет приемы учителя.

Давно известно, что пас внешней стороной стопы − фирменная фишка хавбека «Мадрида» Луки Модрича. Его называют тривела и шикарный разбор того, что это такое, можно прочитать здесь.

На 17-й минуте матча против «Жироны» Джуд Беллингем показал, что похоже Модрич уже научил его фирменной передаче. Англичанин сделал пас тривелой в штрафную, а его передачу замкнул Хоселу.

Вот как это выглядело:

А вот другой ракурс.

Хоселу оставалось только переправить летящий мяч мимо вратаря и в створ ворот.

Испанец забил четвертый мяч в сезоне и отпраздновал он его именно с Беллингемом.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гарет Бэйл
Игра Белингема это фантастика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Играя с лучшими учишься у них.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Это он наверное в себе открыл Куарежму нежели Модрич. Куарежма пару раз такие передачи выполнял и иногда голы забивал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Потрясающий игрок, потрясающий пас, потрясающий трансфер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mustang Shelby
Ответ Bunyod Turgunov
Это он наверное в себе открыл Куарежму нежели Модрич. Куарежма пару раз такие передачи выполнял и иногда голы забивал
куарежма редко пас давал тривеллой, а модрич наверное сотни раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий