Беллингем открыл в себе Модрича. Хавбек «Мадрида» отдал пас в стиле звездного хорвата

Применяет приемы учителя.

Давно известно, что пас внешней стороной стопы − фирменная фишка хавбека «Мадрида» Луки Модрича. Его называют тривела и шикарный разбор того, что это такое, можно прочитать здесь.

На 17-й минуте матча против «Жироны» Джуд Беллингем показал, что похоже Модрич уже научил его фирменной передаче. Англичанин сделал пас тривелой в штрафную, а его передачу замкнул Хоселу.

Вот как это выглядело:

А вот другой ракурс.

Хоселу оставалось только переправить летящий мяч мимо вратаря и в створ ворот.

Испанец забил четвертый мяч в сезоне и отпраздновал он его именно с Беллингемом.