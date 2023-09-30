Беллингем открыл в себе Модрича. Хавбек «Мадрида» отдал пас в стиле звездного хорвата
Применяет приемы учителя.
Давно известно, что пас внешней стороной стопы − фирменная фишка хавбека «Мадрида» Луки Модрича. Его называют тривела и шикарный разбор того, что это такое, можно прочитать здесь.
На 17-й минуте матча против «Жироны» Джуд Беллингем показал, что похоже Модрич уже научил его фирменной передаче. Англичанин сделал пас тривелой в штрафную, а его передачу замкнул Хоселу.
Вот как это выглядело:
А вот другой ракурс.
Хоселу оставалось только переправить летящий мяч мимо вратаря и в створ ворот.
Испанец забил четвертый мяч в сезоне и отпраздновал он его именно с Беллингемом.
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