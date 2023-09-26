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Что творится с Гюлером в «Реале»? Анчелотти заявил, что «с ним все отлично и он здоров» – но через два часа снова травмировался

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Арда Гюлер перешел в «Реал» в июле 2023-го: турок быстро влюбил в себя фанатов яркими финтами на тренировках, но травмировался и пропустил старт сезона.

Во вторник главный фан-аккаунт «Мадрида» опубликовал комментарии Карло Анчелотти о состоянии Гюлера:

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«С ним все отлично, он готов. Ему надо привыкнуть к ритму и тому, как мы играем, это нормально. У него большой талант».

Но не прошло и два часа, как Madrid Xtra сообщил о новой травме Гюлера, на этот раз – прямой мышцы левого бедра. По данным испанских СМИ, игрок пропустит 3-4 недели.

2 комментария

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corazón blanco
Просто проклятие, здоровья Арде и скорейшего возвращения в строй. Хочется уже увидеть дебют этого талантливого парня.
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