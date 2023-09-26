Арда Гюлер перешел в «Реал» в июле 2023-го: турок быстро влюбил в себя фанатов яркими финтами на тренировках, но травмировался и пропустил старт сезона.

Во вторник главный фан-аккаунт «Мадрида» опубликовал комментарии Карло Анчелотти о состоянии Гюлера:

«С ним все отлично, он готов. Ему надо привыкнуть к ритму и тому, как мы играем, это нормально. У него большой талант».

Но не прошло и два часа, как Madrid Xtra сообщил о новой травме Гюлера, на этот раз – прямой мышцы левого бедра. По данным испанских СМИ, игрок пропустит 3-4 недели.