Все идет по плану.

Сегодня в Мадриде завершилась 78-ая в истории велогонка «Вуэльта», которую принимают три страны − Испания, Андорра и Франция. На финишный 21-й этап, который прошел в Мадриде, пришел восстанавливающийся от травмы вратарь «Мадрида» Тибо Куртуа.

В разговоре с журналистом стоящий на костылях бельгиец рассказал о том, как у него дела: «Я чувствую себя очень хорошо. Мы должны быть на позитиве! Сегодня я приехал на старт последнего этапа «Вуэльты», так что позже я смогу поехать на «Бернабеу».

Куртуа будет следить за матчем «Реала» с Сосьедадом» на «Сантьяго Бернабеу» и надеяться, что его команде удастся сохранить победную серию.