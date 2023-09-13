В заявке мадридского «Реала» на групповой этап Лиги чемпионов этого сезона Карло Анчелотти включил шесть вратарей. При этом нападающих – только пять.

Итальянец также включил в состав Тибо Куртуа, который в настоящее время травмирован почти на весь сезон. Вот шесть вратарей, вошедших в заявку на ЛЧ: Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Андрей Лунин, Диего Пиньейро, Фран Гонсалес и Лукас Канисарес.

Это решение вызвало недоумение у болельщиков:

«Мы вылетели😭😭😭»

«Можем ли мы играть с двумя вратарями в матче🤣🤣🤣🤣»

«Можно ли перевести двух вратарей на позицию нападающего».

Вот несколько причин, по которым Анчелотти вызвал больше вратарей, чем нападающих.

Во-первых, Куртуа не виноват в том, что он травмирован на несколько месяцев. Но очевидно, бельгиец сразу же вернется в число основных игроков. Кепа будет первым выбором, а Лунин – его бэк-апом.

А вот Канисарес – один из вратарей «Кастильи», который блестяще проявил себя под руководством Рауля. Его просто нельзя упускать из виду.

Включение в состав Пинейро и Гонсалеса можно объяснить только тем, что УЕФА разрешает регистрировать до 10 доморощенных игроков. Хотя важно отметить, что оба вратаря в этом сезоне не сыграли ни одной минуты за «Кастилью». В команде Рауля они служат запасными вратарями по отношению к Канисаресу.

Возможно, Анчелотти хотел, чтобы они усилили его состав для тренировок. Но это, возможно, излишне, учитывая, что у него уже есть Кепа, Лунин и Канисарес.

Что касается нападающих, то Анчелотти может довольствоваться тем, что у него есть. В «Кастилье» только Альваро показывает хорошие результаты.

Вот пять нападающих, которых вызвал Анчелотти: Винисиус, Родриго, Хоселу, Альваро Родригес и Гонсало Гарсия. Последние два игрока – воспитанниками.