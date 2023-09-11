Сборная Испании без проблем разобралась с Кипром в 6-м туре квалификации Евро-2024. Подопечные Де ла Фуэнте забили киприотам шесть безответных мячей.

На 70-й минуте зрители, собравшиеся на стадионе в Гранаде, увидели гол, который спокойно можно назвать семейным! Взятие ворот организовали свояки Хоселу и Карвахаль. Дани красиво навесил в штрафную, а нападающий в прыжке отправил мяч в сетку.

Хоселу мгновенно кинулся к Карвахалю, чтобы вместе отметить гол. Он бежал, показывая на защитника пальцем.

Празднование получилось эмоциональным.

Футболисты «королевского клуба» отлично показали себя в матче сборной. Хоселу за 45 минут, проведенных на поле, забил гол и отдал ассист. На счету Дани – две голевые передачи.

После игры Хоселу сделал комплимент свояку: «Лично я считаю, что Карвахаль – лучший правый защитник в мире».

Интересно, а жены футболистов остались довольны игрой своих мужей?