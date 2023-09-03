Говорит Мадрид
Блог

Рамос может воссоединиться с легендой «Реала». Саудовский клуб предложил ему контракт на 2 года

Ла Лига Ла Лига
Карим Бензема Карим Бензема
Серхио Рамос Серхио Рамос
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

По информации Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» сделал Серхио Рамосу предложение на два года с возможностью разрыва контракта.

Да, летнее трансферное окно уже закрылось... в Европе, но в Саудовской Аравии оно еще в самом разгаре. Саудовские клубы будут продолжать поиски футболистов из-за рубежа до 20 сентября.

Легенда мадридского «Реала» все лето был без клуба, поскольку в июне истек его контракт с «ПСЖ». Теперь у легендарного защитника появился шанс воссоединиться с другим мадридистом – Каримом Бензема.

В этом сезоне «Аль-Иттихад» по-прежнему один из главных претендентов на корону Лиги Про. После 5 матчей они занимают второе место.

El Clasico: Reliant on Ramos, Benzema off the | beIN SPORTS

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Келарев
Ответ Asker Nourusov
хотелось б чтоб ,Рамос закончил в реале, а потом заслуженно на пенсию, но , вариант с Бензема , тоже выглядит неплохо. на беспечную пенсию заработать денюжки
ну это тебе хотелось бы. А сам Рамос хотел и хочет завершить в Севильи, так как он его воспитанник.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asker Nourusov
хотелось б чтоб ,Рамос закончил в реале, а потом заслуженно на пенсию, но , вариант с Бензема , тоже выглядит неплохо. на беспечную пенсию заработать денюжки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Пусть возвращается в Сантьяго Бернабеу!!! В Реал Мадрид!!! Сейчас бы он своим лидерским качеством и харизмом мог бы подставить плечо Реалу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Ответ Михаил Келарев
ну это тебе хотелось бы. А сам Рамос хотел и хочет завершить в Севильи, так как он его воспитанник.
Мишаня шаришь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий