По информации Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» сделал Серхио Рамосу предложение на два года с возможностью разрыва контракта.

Да, летнее трансферное окно уже закрылось... в Европе, но в Саудовской Аравии оно еще в самом разгаре. Саудовские клубы будут продолжать поиски футболистов из-за рубежа до 20 сентября.

Легенда мадридского «Реала» все лето был без клуба, поскольку в июне истек его контракт с «ПСЖ». Теперь у легендарного защитника появился шанс воссоединиться с другим мадридистом – Каримом Бензема.

В этом сезоне «Аль-Иттихад» по-прежнему один из главных претендентов на корону Лиги Про. После 5 матчей они занимают второе место.