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Поступок лидера. Беллингем принес победу «Реалу», но попросил фанатов наградить овациями другого игрока

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Респект и уважение.

Чуть больше недели назад немецкий Bild выдал инсайд о том, что раздевалка «Дортмунда» не переваривала Джуда Беллингема и считала его крайне токсичным. Похоже, что англичанин делает все, чтобы о том материале забыли как можно быстрее.

В сегодняшней игре против «Сельты» хавбек отметился голом, который оказался единственным. Немудрено, что именно его считают лучшим игроком матча. Однако Джуд решил посвятить послематчевые овации другому футболисту.

Журналист The Athletic Марио Кортегана написал о том, что после финального свистка все игроки пошли к гостевым трибунам, где находились болельщики «Мадрида». Беллингем подтолкнул Кепу вперед к фанатам, а затем указал на него, чтобы все отметили его дебют и поаплодировали.

Испанец действительно заслужил, ведь именно его уверенная игра позволила сохранить ворота в неприкосновенности и совершить четыре сейва на 1,1 xG по данным SofaScore.

2 комментария

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Traxyla
У Джуда есть все качества стать капитаном на долгие годы . Удачи ему
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Нефанатик
Какие 4 сейфа?)) Кепа сегодня кроме паса сопернику мало чем запомнился. Работы не было, несколько ударов в него.
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