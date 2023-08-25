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«Это очень странно»: Анчелотти объяснил, почему Лука Модрич не чувствует себя счастливым в «Реале»

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Похоже, Модрич потерял место в стартовом составе «Мадрида». В двух первых матчах нового сезона Лука провел на поле суммарно 30 минут.

Хорвата беспокоит недостаток игрового времени, но менять клубную прописку он не намерен. Об этом рассказал Карло Анчелотти. Слова тренера передает Фабрицио Романо:

«Лука Модрич в Саудовской Аравии? Лука уже решил остаться здесь. Он несчастлив из-за того, что не играет. Конечно, очень странно видеть, что Лука не выходит на поле, но он получит игровое время. Это точно. Он поможет нам в этом сезоне».

Летом хорват, как и Кроос, продлил контракт с «королевским клубом» еще на сезон – до июня 2024 года.

И Лука, и Тони не попали в стартовый состав «Реала» на матч 3-го тура Ла Лиги против «Сельты». Вероятно, Анчелотти постепенно готовит команду к неотвратимой смене поколения.

А с чем вы связываете уменьшение игрового времени Модрича?

1 комментарий

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Gon3a1e5@mail.ru
Сезон длинный. Все будут играть. Вон себальос сам не ожидал сколько сыграет в прошлом сезоне. Щас лч начнется, ротация будет.
+3
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+3
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