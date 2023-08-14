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Тибо Куртуа будет прооперирован 17 августа

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У «Мадрида» выдалась непростая неделя – вчера был прооперирован Арда Гюлер, получивший травму мениска правого колена. А в четверг в руки хирурга попадет Тибо Куртуа – голкипер порвал крестообразные связки и ему требуется операция.

На колене Милитао, получившего аналогичную травму с Куртуа, до сих пор видны следы сильного воспаления, возникающего при разрыве крестца. Пока этот отек не исчезнет, ​​операция не будет назначена. Вполне возможно, что центральный защитник перенесет операцию вскоре после Тибо, не исключается, что это тоже произойдет в четверг.

1 комментарий

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ZA.RMA
Здоровья, Тибо! Пусть операция пройдет успешно!!🤍
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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