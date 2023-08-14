Тибо Куртуа будет прооперирован 17 августа
У «Мадрида» выдалась непростая неделя – вчера был прооперирован Арда Гюлер, получивший травму мениска правого колена. А в четверг в руки хирурга попадет Тибо Куртуа – голкипер порвал крестообразные связки и ему требуется операция.
На колене Милитао, получившего аналогичную травму с Куртуа, до сих пор видны следы сильного воспаления, возникающего при разрыве крестца. Пока этот отек не исчезнет, операция не будет назначена. Вполне возможно, что центральный защитник перенесет операцию вскоре после Тибо, не исключается, что это тоже произойдет в четверг.
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