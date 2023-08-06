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За неделю до старта сезона Мариано остается без клуба – все дело в непомерных требованиях игрока

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За неделю до начала сезона в топовых чемпионатах Европы Мариано Диас остается без команды. Его контракт с «Мадридом» истек в конце июня и не был продлен.

Одна из причин, по которой 30-летний Мариано не может найти новый клуб, связана с зарплатой футболиста. По информации Mundo Derportivo, бывший нападающий «Реала» хочет получать 6 миллионов за сезон – такую сумму ему могут заплатить только в Саудовской Аравии.

Ходили слухи об интересе к Мариано испанских «Хетафе» и «Райо», но сейчас ни одна из этих команд не рассматривает возможность подписания соглашения с футболистом, который индивидуально проводил предсезонку и не набрал нужный для старта чемпионата Испании ритм.

3 комментария

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Мдааа. Какие ему 6 миллионов? Пару лямов это его максимум. Он привык с Азаром сидеть на банке и получать за это бабки. Вот и сейчас хотел бы найти дураков, которые будут ему платить.
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Мариано ,Азар ... все без клуба сидят,топовые замены были у Мадрида в прошлом сезоне,Иско еле еле себе клуб нашел через пол года ,с Рамосом тоже пока неизвестность
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