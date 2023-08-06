За неделю до начала сезона в топовых чемпионатах Европы Мариано Диас остается без команды. Его контракт с «Мадридом» истек в конце июня и не был продлен.

Одна из причин, по которой 30-летний Мариано не может найти новый клуб, связана с зарплатой футболиста. По информации Mundo Derportivo, бывший нападающий «Реала» хочет получать 6 миллионов за сезон – такую сумму ему могут заплатить только в Саудовской Аравии.

Ходили слухи об интересе к Мариано испанских «Хетафе» и «Райо», но сейчас ни одна из этих команд не рассматривает возможность подписания соглашения с футболистом, который индивидуально проводил предсезонку и не набрал нужный для старта чемпионата Испании ритм.