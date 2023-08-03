10 комментариев

Болельщики недовольны игрой ветерана «Реала» и требуют посадить его на скамейку. Но Анчелотти полностью уверен в нем
Менеджер «Реала» Карло Анчелотти и его тренерский штаб сохраняют полное доверие к Дани Карвахалю после предсезонной подготовки, сообщает Relevo.
И это несмотря на то, что в нескольких матчах правый защитник сыграл не лучшим образом, а болельщики требовали посадить испанца на скамейку.
Несмотря на слухи о подписании Ивана Фреснеды, тренерский штаб «Мадрида» по-прежнему полностью уверен, что Карвахаль будет основным правым защитником в этом сезоне.
В предсезонных матчах испанец получил второе по величине игровое времени (207 минут) среди всех игроков «Реала». Штаб ему полностью доверяет.
Считаете, что Карвахаль должен остаться основным правым защитником?
Как быть?
А брать из Кастильи игрока, который не провел ни одного матча в ЛЧ даже - как игрока основы - тоже не вариант..согласитесь?
Фланговые защитники это кони они должны быть быстрыми и выносливыми ни того ни другого у Карвахаля нет, остался лишь один навес.