10 комментариев

Менеджер «Реала» Карло Анчелотти и его тренерский штаб сохраняют полное доверие к Дани Карвахалю после предсезонной подготовки, сообщает Relevo.

И это несмотря на то, что в нескольких матчах правый защитник сыграл не лучшим образом, а болельщики требовали посадить испанца на скамейку.

Несмотря на слухи о подписании Ивана Фреснеды, тренерский штаб «Мадрида» по-прежнему полностью уверен, что Карвахаль будет основным правым защитником в этом сезоне.

В предсезонных матчах испанец получил второе по величине игровое времени (207 минут) среди всех игроков «Реала». Штаб ему полностью доверяет.

Считаете, что Карвахаль должен остаться основным правым защитником?