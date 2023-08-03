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Болельщики недовольны игрой ветерана «Реала» и требуют посадить его на скамейку. Но Анчелотти полностью уверен в нем

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Менеджер «Реала» Карло Анчелотти и его тренерский штаб сохраняют полное доверие к Дани Карвахалю после предсезонной подготовки, сообщает Relevo.

И это несмотря на то, что в нескольких матчах правый защитник сыграл не лучшим образом, а болельщики требовали посадить испанца на скамейку.

Несмотря на слухи о подписании Ивана Фреснеды, тренерский штаб «Мадрида» по-прежнему полностью уверен, что Карвахаль будет основным правым защитником в этом сезоне.

В предсезонных матчах испанец получил второе по величине игровое времени (207 минут) среди всех игроков «Реала». Штаб ему полностью доверяет.

Считаете, что Карвахаль должен остаться основным правым защитником?

10 комментариев

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Карва сдал, конечно же, но достойной замены ему нет.

Как быть?
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Если только купят Хакими, а так Дани еще себя покажет
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Ответ Tyrone Woodley
Дать дорогу молодым. А Карвахаля проводить СА.
Каким молодым? У Реала вроде нет ни одного профильного правового защитника.

А брать из Кастильи игрока, который не провел ни одного матча в ЛЧ даже - как игрока основы - тоже не вариант..согласитесь?
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Ответ ZA.RMA
Молодой игрок наберется опыта(естественно), но для этого нужно много времени, очень много. У Реала нет такой возможности. Тогда уж лучше дать возможность Одри, который хотя бы изредка играет в ЛЛ. Да и Дани всегда начинает тяжело и муторно, но затем набирает нормальный ход.
Вот смотри: Барселона доверилась Бальде когда там играл еще Альба который ни так сильно сдал как Карвахаль. Бавария Дэвису, а до этого Алабе помню как его выпустили против Реала в ЛЧ в 19 лет.
Фланговые защитники это кони они должны быть быстрыми и выносливыми ни того ни другого у Карвахаля нет, остался лишь один навес.
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Караваева вместо Карвахаля надо
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Ответ ZA.RMA
Карва сдал, конечно же, но достойной замены ему нет. Как быть?
Дать дорогу молодым. А Карвахаля проводить СА.
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Ответ Atash Yoldashow
Если только купят Хакими, а так Дани еще себя покажет
Зачем Хакими, кто его продаст. На левый фланг взяли Франа Гарсию и ничего, а на правый тоже не обязательно брать ультр топа.
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