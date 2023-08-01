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Травма Гюлера оказалась серьезнее, чем ожидалось. Он пропустит около двух месяцев

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Арда Гюлер Арда Гюлер
Футбол Футбол

По информации мадридского репортера Лукаса Наваррете, травма колена Арда Гюлера хуже, чем ожидалось первоначально.

«Реал Мадрид» думал, что юноша страдает от перегрузки мышц, но дальнейшие тесты показали, что у игрока травма мениска.

Теперь Гюлер пропустит до двух месяцев. Игрок гарантированно не сыграет в предсезонных матчах и в стартовых турах чемпионата Испании.

Напомним, что турецкий новичок получил травму во время тренировки.

5 комментариев

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ZA.RMA
Жесть, одно дело травмироваться во время матча, но другое - на тренировке. Так обидно и неприятно
+4
0
+4
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игрочишка всея руси
Ответ Геннадий Чеботарев
спасибо плинтусу надо сказать. до начала сезона -3 игрока,и 4 травмы.
Пинтус хороший физ тренер то ли дело дюпон либимчик зидана.при нем сколько было травм просто ужас.
+1
0
+1
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Геннадий Чеботарев
Ответ ZA.RMA
Жесть, одно дело травмироваться во время матча, но другое - на тренировке. Так обидно и неприятно
спасибо плинтусу надо сказать. до начала сезона -3 игрока,и 4 травмы.
0
0
0
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