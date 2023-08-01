По информации мадридского репортера Лукаса Наваррете, травма колена Арда Гюлера хуже, чем ожидалось первоначально.

«Реал Мадрид» думал, что юноша страдает от перегрузки мышц, но дальнейшие тесты показали, что у игрока травма мениска.

Теперь Гюлер пропустит до двух месяцев. Игрок гарантированно не сыграет в предсезонных матчах и в стартовых турах чемпионата Испании.

Напомним, что турецкий новичок получил травму во время тренировки.