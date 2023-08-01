Травма Гюлера оказалась серьезнее, чем ожидалось. Он пропустит около двух месяцев
По информации мадридского репортера Лукаса Наваррете, травма колена Арда Гюлера хуже, чем ожидалось первоначально.
«Реал Мадрид» думал, что юноша страдает от перегрузки мышц, но дальнейшие тесты показали, что у игрока травма мениска.
Теперь Гюлер пропустит до двух месяцев. Игрок гарантированно не сыграет в предсезонных матчах и в стартовых турах чемпионата Испании.
Напомним, что турецкий новичок получил травму во время тренировки.
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