Как же так.

Этим летом Арда Гюлер, один из самых многообещающих футболистов своего поколения, присоединился к «Реалу». Полузащитник был готов к новому этапу своей карьеры и хотел поскорее начать свой путь в топ-лиге, но его постигло разочарование — во время тренировки он получил травму мениска.

Тяжелое повреждение не позволит юному турку в ближайшее время дебютировать за «сливочных». Клуб официально не называет сроки, но журналисты уже начали предполагать, когда игрок сможет вернуться на поле.

Луиза Рипа, медицинский эксперт Radio Marca, предположила, что даже в лучшем случае мы увидим Арду в деле только в конце осени:

«На данный момент нам нужно подождать, но если тяжесть травмы Гюлера несерьезная, он может отсутствовать до 3 месяцев при обычном лечении.

Если тяжесть его травмы серьезная и ему потребуется операция, он может отсутствовать в течение 5 месяцев».

Для начала, как сообщает The Athletic, «Мадрид» хочет попробовать вылечить полузащитника при помощи инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы. Если это не сработает, то операция будет неизбежна.