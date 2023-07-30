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Арда Гюлер может так и не сыграть за «Реал» до следующего года. Медицинский эксперт дал неутешительный прогноз

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Как же так.

Этим летом Арда Гюлер, один из самых многообещающих футболистов своего поколения, присоединился к «Реалу». Полузащитник был готов к новому этапу своей карьеры и хотел поскорее начать свой путь в топ-лиге, но его постигло разочарование — во время тренировки он получил травму мениска.

Тяжелое повреждение не позволит юному турку в ближайшее время дебютировать за «сливочных». Клуб официально не называет сроки, но журналисты уже начали предполагать, когда игрок сможет вернуться на поле.

Луиза Рипа, медицинский эксперт Radio Marca, предположила, что даже в лучшем случае мы увидим Арду в деле только в конце осени:

«На данный момент нам нужно подождать, но если тяжесть травмы Гюлера несерьезная, он может отсутствовать до 3 месяцев при обычном лечении. 

Если тяжесть его травмы серьезная и ему потребуется операция, он может отсутствовать в течение 5 месяцев».

Для начала, как сообщает The Athletic, «Мадрид» хочет попробовать вылечить полузащитника при помощи инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы. Если это не сработает, то операция будет неизбежна.

4 комментария

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Right Authoritarianism
Надеюсь все будет хорошо
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Макс Гордиенко
Очень жаль…
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