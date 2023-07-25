Воспитанник «Сельты» начинает отрабатывать вложенные полмиллиона.

Форвард «Мадрида» Хоселу, который выступает за «сливочных» в рамках годовой аренды из «Эспаньола», с первых матчей пытается завоевать любовь болельщиков «королевского клуба». И дело не только в голах.

Сразу после того, как он исполнил бисиклету в ворота голкипера «Юнайтед» Андре Онана, Хоселу отпраздновал гол, поцеловав эмблему клуба.

Хоселу − воспитанник «Сельты» и первый профессиональный контракт подписал с этим клубом. Однако в 19 лет он перебрался во вторую команду «Мадрида» − «Реал Кастилья». Там он провел за три года 67 матчей и забил 33 мяча. И успел дебютировать за первую команду, забив в первой же игре в Кубке Испании. Получается, что «сливочные» не чужой для него клуб. Болельщики явно оценят такой жест.

После игры Хоселу явно был на адреналине и выдал следующую фразу: «Хороший гол? Да, это был красивый гол, унизительный гол». Если у форварда не пойдет игра, эти слова ему точно припомнят.