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Сыграет ли Арда Гюлер в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед»?

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Арда Гюлер радовал всех мадридистов своим талантом на тренировках. Все с нетерпением ждали его дебюта в культовой белой футболке «Реала».

Но по приезду в США испытал дискомфорт и пропустил товарищеский матч с «Миланом».

По информации Marca, он также вряд ли появится в матче против «Манчестер Юнайтед».

Турецкий юноша все еще тренируется вне группы, так как Лос-Бланкос не хотят торопить его возвращение в строй.

Таким образом, его дебют может быть отложен на более поздний срок.

 

2 комментария

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ZA.RMA
Кто-нибудь подскажет где будут показывать матч с МЮ?
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corazón blanco
Уже подтверждено, что он пропустил и сегодняшнюю тренировку и не будет принимать участие в матче с Юнайтед. Руководство команды и врачи считают, что надо перестраховаться.
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