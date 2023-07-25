Сыграет ли Арда Гюлер в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед»?
Арда Гюлер радовал всех мадридистов своим талантом на тренировках. Все с нетерпением ждали его дебюта в культовой белой футболке «Реала».
Но по приезду в США испытал дискомфорт и пропустил товарищеский матч с «Миланом».
По информации Marca, он также вряд ли появится в матче против «Манчестер Юнайтед».
Турецкий юноша все еще тренируется вне группы, так как Лос-Бланкос не хотят торопить его возвращение в строй.
Таким образом, его дебют может быть отложен на более поздний срок.
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