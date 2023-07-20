«Кастилья» не смогла выйти в Сегунду, но зато у «Мадрида» теперь есть поколение футболистов, уже подготовленных к более высокому уровню игры и, соответственно, к продаже. Давайте посмотрим, на ком «Реал» может заработать.

Серхио Аррибас, полузащитник

Самый ценный актив «Кастильи». «Мадрид» хочет за него 10 млн евро с сохранением 50% прав или аренду.

Рафа Марин, центральный защитник

21-летний футболист привлек к себе внимание нескольких команд Ла Лиги, после этого интерес появился и за пределами Испании.

Марвин Пак, вингер

После года в аренде в «Лас Пальмас» футболистом заинтересовался «Райо». «Реал Мадрид» просит 2 млн евро и сохранение 50% прав на игрока. По похожей схеме продавали Франа Гарсию.

Карлос Дотор, полузащитник

У Дотора есть подписанное соглашение с «Сельтой» за 3 млн евро и половину прав на него. Капитан «Кастильи» получил несколько предложений от клубов Ла лиги, но в итоге предпочел «Сельту».

Алекс Хименес, латераль

Футболист продолжит карьеру в «Милане» на правах аренды, хотя у итальянского клуба есть право выкупа.