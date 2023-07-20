Звезды «Кастильи», на которых «Мадрид» может заработать этим летом
«Кастилья» не смогла выйти в Сегунду, но зато у «Мадрида» теперь есть поколение футболистов, уже подготовленных к более высокому уровню игры и, соответственно, к продаже. Давайте посмотрим, на ком «Реал» может заработать.
Серхио Аррибас, полузащитник
Самый ценный актив «Кастильи». «Мадрид» хочет за него 10 млн евро с сохранением 50% прав или аренду.
Рафа Марин, центральный защитник
21-летний футболист привлек к себе внимание нескольких команд Ла Лиги, после этого интерес появился и за пределами Испании.
Марвин Пак, вингер
После года в аренде в «Лас Пальмас» футболистом заинтересовался «Райо». «Реал Мадрид» просит 2 млн евро и сохранение 50% прав на игрока. По похожей схеме продавали Франа Гарсию.
Карлос Дотор, полузащитник
У Дотора есть подписанное соглашение с «Сельтой» за 3 млн евро и половину прав на него. Капитан «Кастильи» получил несколько предложений от клубов Ла лиги, но в итоге предпочел «Сельту».
Алекс Хименес, латераль
Футболист продолжит карьеру в «Милане» на правах аренды, хотя у итальянского клуба есть право выкупа.
2 комментария