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Знакомьтесь, Карла Асенси - девушка вратаря молодежной команды «Реала» Лукаса Канисареса - да-да сына того самого Канисареса🔥🔥🔥

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Девушка сына легенды.

Официальных матчей и Лукаса за «Реал» пока нет - мы могли наблюдать его в заявке на матч Лиги чемпионов против «Шахтера» в прошлом сезоне - тогда из-за травмы матч пропускал Тибо Куртуа.

А первое свое приглашение в основную команду он получил в октябре 2020 года, когда Зинедин Зидан вызвал Лукаса в качестве третьего вратаря на матч против «Кадиса».

Лукас - сын легенды «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисареса. Во вратарских перчатках с пеленок, что называется.

Лукас уже несколько лет встречается с испанской блоггершей Карлой Асенси, сделавшей себе имя в ТикТок.

У Карлы 256 тысяч подписчиков в инстаграме, и аудитория активно растет, чему помогает и Лукас, снимаясь в роликах возлюбленной.

Карла на 5 лет старше Лукаса, но вряд ли кто-то из них об этом переживает.

13 комментариев

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Бухгалтер2021
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ну как говорится на разок в сауну сьездить
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fonzulis
Ответ Роман Тарасов
поколение высунутого языка, они хоть понимают на что это намек ?
Понимают?))) Они еще тебе объяснят.
+16
-1
+15
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Lacrosse-style goal
Какой занимательный костюмчик на одной из фоток... Как это назвать то...лифчжак и трусобрюки🤔
+9
0
+9
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Роман Тарасов
поколение высунутого языка, они хоть понимают на что это намек ?
+9
-1
+8
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BOBBYHULL
Только стал совершеннолетним и сразу в лапы охотницы.
+7
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Поцелуй Оздоева
Собсна, в Испании сексом заняться - это как за хлебушком сходить. Там крайне свободные люди в данном плане.
+1
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Сергей Орлов
Какое-то недержание языка во рту, ей-богу.
+1
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DeGrig
ну такое себе, тот случай, когда футболист демонстрирует отсутствие мозгов и только наличие большого количества тестостерона.
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DeGrig
Ответ fonzulis
Понимают?))) Они еще тебе объяснят.
и наглядно покажут, даже в общественном месте.
+1
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Сергей Орлов
Ответ Lacrosse-style goal
Какой занимательный костюмчик на одной из фоток... Как это назвать то...лифчжак и трусобрюки🤔
Трусобрюки 😁
+1
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хОКкейный батя
а неискусственные фотки имеются?
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кашкаКа
Под такую задницу и спецтрусы - чтоб до ушей можно было натягивать
0
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