13 комментариев

Девушка сына легенды.

Официальных матчей и Лукаса за «Реал» пока нет - мы могли наблюдать его в заявке на матч Лиги чемпионов против «Шахтера» в прошлом сезоне - тогда из-за травмы матч пропускал Тибо Куртуа.

А первое свое приглашение в основную команду он получил в октябре 2020 года, когда Зинедин Зидан вызвал Лукаса в качестве третьего вратаря на матч против «Кадиса».

Лукас - сын легенды «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисареса. Во вратарских перчатках с пеленок, что называется.

Лукас уже несколько лет встречается с испанской блоггершей Карлой Асенси, сделавшей себе имя в ТикТок.

У Карлы 256 тысяч подписчиков в инстаграме, и аудитория активно растет, чему помогает и Лукас, снимаясь в роликах возлюбленной.

Карла на 5 лет старше Лукаса, но вряд ли кто-то из них об этом переживает.