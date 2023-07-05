27 комментариев

Волейбольный либеро.

Еще весной Винисиусу приписывали роман с Марией Маззали, которая старше бразильца на пять лет. Они встречались с Винисиусом с 2019 года. Познакомилась пара через взаимные лайки и переписку в соцсетях.

Теперь же бразильские СМИ сообщают о романе с Ки Алвес - слухи появились на фоне одинаковых фотографий, которые они опубликовали у себя в сторис.

Ки 23 года, она играет на позиции либеро, поэтому рост у нее совсем не волейбольный - 162 сантиметра.

До последнего времени Ки играла за клуб «Осаско», но 23 июня этого года решила завершить карьеру.

Без средств к существованию девушка вне волейбола точно не останется, только в инстаграме у нее почти 12 миллионов подписчиков.