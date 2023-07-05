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Похоже у Винисиуса новая девушка - одна из самых красивых волейболисток Бразилии😍😍😍 Их «спалили» благодаря одинаковым фото в соцсетях

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Волейбольный либеро.

Еще весной Винисиусу приписывали роман с Марией Маззали, которая старше бразильца на пять лет. Они встречались с Винисиусом с 2019 года. Познакомилась пара через взаимные лайки и переписку в соцсетях.

Теперь же бразильские СМИ сообщают о романе с Ки Алвес - слухи появились на фоне одинаковых фотографий, которые они опубликовали у себя в сторис.

Ки 23 года, она играет на позиции либеро, поэтому рост у нее совсем не волейбольный - 162 сантиметра.

До последнего времени Ки играла за клуб «Осаско», но 23 июня этого года решила завершить карьеру.

Без средств к существованию девушка вне волейбола точно не останется, только в инстаграме у нее почти 12 миллионов подписчиков.

27 комментариев

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Нефанатик
Почему не черная? Расист
+23
-2
+21
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shark308
Я так понимаю первое фото самое свежее, уже с «обвесом»
+14
-5
+9
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Тухель
Ответ Нефанатик
Почему не черная? Расист
Он мстит. Посмотри "Не грози южному централу...".
+9
-1
+8
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Хазяин
Ответ shark308
Я так понимаю первое фото самое свежее, уже с «обвесом»
первое фото это другая женщина. читай хотя бы а не только фотки смотри
+10
-2
+8
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Иван Иванов
Ответ shark308
Я так понимаю первое фото самое свежее, уже с «обвесом»
Скорее всего на первом фото другая девушка, с кем он встречался ранее. Там их по тату отличить ещё можно, не только по "обвесу"
+3
-1
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Артём Ларсон
Ответ Плацкарт Вагоныч
Господи. Под кого только женщины не ложатся, если есть большие деньги.
А некоторые ложатся даже под таких, как ты...
+1
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Harut Hovsepyan
Ответ Alexander Tryapyshko
фотографии нельзя отзеркалить, согласен. Там еще следы надписи выше локтя есть
Для особо тяжелых случаев:

Первое фото - из инстаграма @majumazalli
Остальные - из инстаграма @keyt.alves
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shark308
Ответ Хазяин
первое фото это другая женщина. читай хотя бы а не только фотки смотри
Вот и посмотри фото внимательно, прежде чем умничать.
На первом фото (с обвесом) и фото с пляжа (где она в купальнике с платком в руках) одинаковое тату леопарда на колене.
Это одна и та же дама!
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Кирилл Вырвихвист
Что не стерпит жена ради денег мужа
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Alexander Tryapyshko
Ответ Иван Иванов
Скорее всего на первом фото другая девушка, с кем он встречался ранее. Там их по тату отличить ещё можно, не только по "обвесу"
только вот тату тигра на колене одинаковое
+1
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achrustalev
На Кендалл Дженнар похожа. Но у той только одна любовь — баскетболисты.
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Alexander Tryapyshko
Ответ Хазяин
так умничаешь тут ты, раз левую ногу от правой не отличаешь. чуть чуть опустись вниз где она сидит на катере лодке или что там, и увидишь ее ножки без этой тату
фотографии нельзя отзеркалить, согласен. Там еще следы надписи выше локтя есть
+1
-1
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shark308
Ответ Хазяин
так умничаешь тут ты, раз левую ногу от правой не отличаешь. чуть чуть опустись вниз где она сидит на катере лодке или что там, и увидишь ее ножки без этой тату
Отзеркалить фото, слышал?
Да и потом я не говорил что она родилась с этой тату.
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shark308
Ответ Хазяин
так умничаешь тут ты, раз левую ногу от правой не отличаешь. чуть чуть опустись вниз где она сидит на катере лодке или что там, и увидишь ее ножки без этой тату
Отзеркалить фото, слышал?
Да и потом я не говорил что она родилась с этой тату.
0
0
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Alexander Tryapyshko
Ответ Хазяин
так умничаешь тут ты, раз левую ногу от правой не отличаешь. чуть чуть опустись вниз где она сидит на катере лодке или что там, и увидишь ее ножки без этой тату
ладно, на самом деле можно было просто зайти в инстаграм и убедиться, что это два разных человека)
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Harut Hovsepyan
Ответ shark308
Вот и посмотри фото внимательно, прежде чем умничать. На первом фото (с обвесом) и фото с пляжа (где она в купальнике с платком в руках) одинаковое тату леопарда на колене. Это одна и та же дама!
Во-первых: чисто по лицу и по телосложению можно понять, что они не похожи почти ничем.

Во-вторых: на первом фото леопард вбит на левой ноге, на остальных - на правой.

В-третьих: есть же остальные татуировки, уж они то точно не совпадают, не?

В-четвертых: можно тупо найти инстаграмы этих двух дам и убедиться во всем перечисленном, а не нести подобную чушь, не проверив сначала свою информацию.

Таких вот людей обычно называют весьма неприятными словами, перечислять не буду, думаю, ты и так знаешь, о каких словах речь.
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Плацкарт Вагоныч
Господи. Под кого только женщины не ложатся, если есть большие деньги.
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shark308
Ответ Harut Hovsepyan
Для особо тяжелых случаев: Первое фото - из инстаграма @majumazalli Остальные - из инстаграма @keyt.alves
Аргумент 😅
Убедил, признаю был неправ.
Просто считал маловероятным наличие одинакового тату у 2х разных девушек Вини. 🤷🏻‍♂️
Может это он их так метит и это его клеймо? 🤣
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Нефанатик
Ответ Тухель
Он мстит. Посмотри "Не грози южному централу...".
Этот скорее будет целоваться с той многодетной
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ZA.RMA
Ответ Плацкарт Вагоныч
Господи. Под кого только женщины не ложатся, если есть большие деньги.
Господи, в чем только не обвинят девушку - мужчины с комплексами, которые в этой жизни ничего не хотят делать или добиваться)
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
та что на первом фото поинтреснее.чем эта доска
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