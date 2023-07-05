27 комментариев

Похоже у Винисиуса новая девушка - одна из самых красивых волейболисток Бразилии😍😍😍 Их «спалили» благодаря одинаковым фото в соцсетях
Волейбольный либеро.
Еще весной Винисиусу приписывали роман с Марией Маззали, которая старше бразильца на пять лет. Они встречались с Винисиусом с 2019 года. Познакомилась пара через взаимные лайки и переписку в соцсетях.
Теперь же бразильские СМИ сообщают о романе с Ки Алвес - слухи появились на фоне одинаковых фотографий, которые они опубликовали у себя в сторис.
Ки 23 года, она играет на позиции либеро, поэтому рост у нее совсем не волейбольный - 162 сантиметра.
До последнего времени Ки играла за клуб «Осаско», но 23 июня этого года решила завершить карьеру.
Без средств к существованию девушка вне волейбола точно не останется, только в инстаграме у нее почти 12 миллионов подписчиков.
Первое фото - из инстаграма @majumazalli
Остальные - из инстаграма @keyt.alves
На первом фото (с обвесом) и фото с пляжа (где она в купальнике с платком в руках) одинаковое тату леопарда на колене.
Это одна и та же дама!
Да и потом я не говорил что она родилась с этой тату.
Да и потом я не говорил что она родилась с этой тату.
Во-вторых: на первом фото леопард вбит на левой ноге, на остальных - на правой.
В-третьих: есть же остальные татуировки, уж они то точно не совпадают, не?
В-четвертых: можно тупо найти инстаграмы этих двух дам и убедиться во всем перечисленном, а не нести подобную чушь, не проверив сначала свою информацию.
Таких вот людей обычно называют весьма неприятными словами, перечислять не буду, думаю, ты и так знаешь, о каких словах речь.
Убедил, признаю был неправ.
Просто считал маловероятным наличие одинакового тату у 2х разных девушек Вини. 🤷🏻♂️
Может это он их так метит и это его клеймо? 🤣