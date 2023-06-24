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Неловкий поступок экс-игрока «Мадрида»: обменялся футболкой с соперникам, но через несколько минут выкинул ее и ушел

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Во время матча сборных Японии и Перу произошел дововольно странный эпизод с участием бывшего игрока мадридского «Реала» Такефусы Кубо.

Когда игра закончилась, перуанец Алекс Калленс, который также играет в Ла Лиге, подошел к Кубо для обмена футболками – японец согласился.

Однако спустя несколько мгновений Кубо попросил у сотрудников своей сборной другую футболку, бросил футболку Калленса и просто ушел.

Видеозапись сразу же стала вирусной в соц сетях, вызвав возмущение со стороны фанатов.

После этого эпизода Кубо принес публичные извинения. Игрок объяснил, что просто забыл о футболке в руке и не хотел никого обидеть.

2 комментария

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Егор Нифонтов
Ищу админов для ТГ канала про Реал Мадрид)
https://t.me/fcrealmofficial
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Harut Hovsepyan
Ответ Егор Нифонтов
Ищу админов для ТГ канала про Реал Мадрид) https://t.me/fcrealmofficial
Ого, Реал теперь официально в Телеграме? Эх, будь у меня побольше такого опыта, попытал бы удачу, а так - точно конкуренцию за вакантное место проиграю((
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