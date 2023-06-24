Во время матча сборных Японии и Перу произошел дововольно странный эпизод с участием бывшего игрока мадридского «Реала» Такефусы Кубо.

Когда игра закончилась, перуанец Алекс Калленс, который также играет в Ла Лиге, подошел к Кубо для обмена футболками – японец согласился.

Однако спустя несколько мгновений Кубо попросил у сотрудников своей сборной другую футболку, бросил футболку Калленса и просто ушел.

Видеозапись сразу же стала вирусной в соц сетях, вызвав возмущение со стороны фанатов.

После этого эпизода Кубо принес публичные извинения. Игрок объяснил, что просто забыл о футболке в руке и не хотел никого обидеть.