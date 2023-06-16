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🎥 Тату без боли: Мариано нанес на тело новый рисунок с помощью запрещенного в Испании метода

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Известный американский тату-мастер Хоакин Ганга поделился кадрами, на которых можно увидеть процесс создания татуировки бывшему нападающему «Мадрида» Мариано Диасу.

Футболист находится под наркозом, а в это время шестеро тату-мастеров наносят на его ногу рисунок – эта безболезненная процедура длилась несколько часов.

В январе Мариано уже проходил процедуру, когда делал тату на спине. В Испании такая методика нелегальна, но заграницей ее делают.

Помимо Мариано методом безболезненного нанесения татуировок под руководством Хоакина Ганга воспользовались Дрейк, Канело, Леброн Джеймс и Карлос Алькарас.

3 комментария

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Mr. Galacticos
почему мадридистов должен
волновать бывший лавочник???🤔
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Oleg Nikolaev
Алькарас, который теннисист или футболист?
0
0
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