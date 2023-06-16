Известный американский тату-мастер Хоакин Ганга поделился кадрами, на которых можно увидеть процесс создания татуировки бывшему нападающему «Мадрида» Мариано Диасу.

Футболист находится под наркозом, а в это время шестеро тату-мастеров наносят на его ногу рисунок – эта безболезненная процедура длилась несколько часов.

В январе Мариано уже проходил процедуру, когда делал тату на спине. В Испании такая методика нелегальна, но заграницей ее делают.

Помимо Мариано методом безболезненного нанесения татуировок под руководством Хоакина Ганга воспользовались Дрейк, Канело, Леброн Джеймс и Карлос Алькарас.