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Как дела у Рейньера из «Мадрида»? Рассказываем

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Помните Рейньера Жезуса?

Он был одним из трех юных бразильцев, которых «Реал Мадрид» подписал в период с 2017 по 2020 год, наряду с Винисиусом и Родриго. Однако пока Рейньер далек от уровня своих товарищей.

Переехав в Испанию, большую часть времени Рейньер проводил в аренде, последним его клубом стала «Жирона». Бразилец неплохо там начал, но травмы помешали ему проявить свой талант в полной мере. В итоге Рейньер закончил сезон всего с тремя голами в 18 матчах в активе.

К счастью, в «Жироне» готовы дать 21-летнему футболисту второй шанс – он останется в клубе на будущий сезон по договору аренды.

1 комментарий

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Brigande
Рейньер , к сожалению , провал , иначе бы за овердохрена не брали бы Белингема
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